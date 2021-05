Politie A'dam: vluchtende overvallers schoten met automatische wapens op agenten

De overvallers van een geldtransportwagen in Amsterdam-Noord hebben vanmiddag op de vlucht met automatische wapens op de politie geschoten. Volgens een woordvoerder van de politie is het "een wonder" dat er geen andere mensen gewond zijn geraakt.

Over de overval zelf, bij het pand van Schöne Edelmetaal, wil de politie nog weinig kwijt, behalve dat die "zeer uitzonderlijk" was en dat er fors is geschoten. "Het feit dat ze met automatische wapens aan de gang zijn gegaan, dat is niet niks", zegt de woordvoerder. De daders vluchtten in meerdere auto's.

Het kwam tot een achtervolging, waarbij over en weer werd geschoten. De achtervolging eindigde in Broek in Waterland, waar een aantal verdachten een weiland in vluchtte. Ook daar ontstond een vuurgevecht met de politie.

Zes arrestaties

Zes verdachten werden in het weiland opgepakt, van wie er twee gewond raakten. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een zevende verdachte kwam om het leven. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

Of er meer verdachten zijn, is nog onbekend. De politie zegt dat het onderzoek dat zal moeten uitwijzen.

Later vanmiddag zette een arrestatieteam op de A16 bij Rotterdam-Kralingen een auto langs de kant. De Amsterdamse politie zegt het vermoeden te hebben dat die aanhouding verband houdt met de overval en daaropvolgende achtervolging van vanmiddag.

Op deze beelden is zichtbaar hoe een auto in Broek in Waterland een tuin in rijdt. De inzittenden met bivakmutsen op vluchten vervolgens een weiland in: