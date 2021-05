'De bal ligt bij Laporta, dat proef je aan alles. Koeman zit in de wachtkamer'

Ronald Koeman - AFP

Slechts één procent, meer kans geeft een lokaal radiostation Ronald Koeman niet om trainer te blijven van Barcelona. Berichtgeving die bijzonder gretig werd opgepikt door internationale media. "De bal ligt bij voorzitter Joan Laporta, dat proef je aan alles. Koeman zit in de wachtkamer, het is de vraag of hij zijn tweede contractjaar uitdient", stelt NOS-verslaggever Joep Schreuder. Schreuder is deze week in Barcelona en constateert dat er in de Catalaanse hoofdstad op dit moment meer gepraat en gespeculeerd dan getraind wordt.

De Spaanse kranten schrijven pagina's vol over Ronald Koeman en Barcelona - NOS

"Ik denk dat Barcelona op dit moment de moeilijkste club ter wereld is om trainer te zijn", aldus Schreuder. "Er speelt hier zo veel, zo veel politiek, zo veel kranten... dat is zelfs voor Koeman niet te doen. Deze club is amper onder controle te houden." Alles onzeker De verwachtingen zijn in Barcelona even groot als de - duizelingwekkende - schuld. Geld is er niet, spelers wordt gevraagd salaris in te leveren, maar het mislopen van de Spaanse titel is onacceptabel. Schreuder: "Op dit moment is alles onzeker in Barcelona. Dus ook de positie van Koeman. En dat komt omdat Laporta zich nog niet openlijk heeft uitgesproken over Koemans positie, terwijl hij gisteravond wel heeft laten weten dat dit Barcelona een rigoureuze reorganisatie nodig heeft."

Quote Koeman kan dansen op iedere vulkaan. Maar deze is wel erg onvoorspelbaar. NOS-verslaggever Joep Schreuder

Laporta richtte zich bij zijn inauguratie als voorzitter van Barcelona, medio maart, nog tot Koeman met de woorden: "Ronald, je weet dat je het vertrouwen hebt van het nieuwe clubbestuur." Maar sinds dat moment hield de clubpresident zijn kaken stijf op elkaar, terwijl Koeman tot zijn frustratie telkens geconfronteerd werd met vragen over een gedwongen vertrek. Dinsdagavond gooide Laporta olie op het vuur door te stellen dat "een cyclus ten einde was gekomen" en de club "een renovatie" plant. "De titelstrijd is op onbegrijpelijke wijze verloren gegaan. Vanaf volgende week zullen we een serie beslissingen nemen en hard werken om een ploeg samen te stellen die de Champions League en andere prijzen gaat winnen." Boel opschudden Een renovatie dus. Maar of die Koeman ook zal raken of dat Laporta in hem juist de man ziet die de boel moet opschudden, liet de voorzitter in het midden. En dus is het afwachten. "We zitten in het oog van de storm. Wat doet Laporta met Koeman? We weten dat hij pro-Nederlands is, de Nederlandse levensstijl bewondert en een Johan Cruijff-adept is", aldus Schreuder. "En dientengevolge ook Koeman hoog heeft zitten."

"Koeman heeft veel krediet in Barcelona, want hij is die jongen van 1992, die de club de Europa Cup I bezorgde. Maar er gaan ook verhalen dat Koeman na dit weekend zijn congé krijgt, dat Laporta tot het einde van het seizoen heeft gewacht uit respect voor Koeman." "Het is op dit moment eenvoudigweg moeilijk in te schatten hoe de verhouding tussen de trainer en voorzitter is." Dansen op de vulkaan Schreuder heeft respect voor wat Koeman in Barcelona bereikt heeft. "Koeman is gepokt en gemazeld, kan dansen op iedere vulkaan. Maar deze is wel erg onvoorspelbaar." Koeman trof bij zijn aanstelling, vorig jaar zomer, een club in verval aan. Sterspeler Lionel Messi wilde weg, de verouderde spelersgroep likte de wonden van de gênante 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League, voorzitter Josep Bartomeu werd door velen uitgekotst, de clubkas was leeg en de inkomsten vanwege corona en het lege Camp Nou grotendeels opgedroogd.

Quote Xavi is nu hier, die brengt 23 koffers mee en dan wordt daar over geschreven. Terwijl Xavi het niet wordt. Joep Schreuder

De Nederlandse trainer kreeg Messi weer aan het voetballen, paste jonge talenten als Pedri en Sergiño Dest in en kreeg dure aankopen als Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé aan de praat. Even leek Barcelona op weg naar de nationale dubbel, maar de laatste weken werd de Spaanse landstitel uit handen gegeven. Al met al geen rampzalig eerste seizoen, maar in Barcelona is men meer gewend. Bovendien week Koeman af van de lijn van Johan Cruijff en Pep Guardiola. Schreuder: "Koeman is altijd een realistische trainer geweest, heeft het 3-5-2 geïntroduceerd. Maar mensen in Barcelona vinden: wij moeten altijd 4-3-3 spelen." En dus wordt Xavi genoemd als ideale nieuwe trainer, de kleine maar magistrale middenvelder van weleer in het wervelende elftal van Guardiola. Het feit dat de geboren Catalaan op dit moment in Barcelona vakantie viert, voedt de geruchten.

Voorzitter Juan Laporta knuffelt Ronald Koeman na de bekerwinst - AFP