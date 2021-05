Feyenoord op 2-0 voorsprong tegen Sparta in halve finale play-offs

"We zwaaien met zijn allen naar Ahoy", zingen de Feyenoord-fans op de tribune. Want als Feyenoord de finale van de play-offs haalt, kan die wedstrijd zaterdag niet in Rotterdam worden gespeeld. Diezelfde avond is de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy en die combinatie is niet te doen voor de Rotterdamse politie.

Trainer Dick Advocaat vroeg zich eerder al af wat er nu belangrijker is: het Eurovisie Songfestival of Feyenoord. De kans dat het Songfestival wordt verplaatst, is echter klein. Mogelijk wordt de finale dan ook verplaatst naar een andere stad.

Feyenoord-Sparta 2-0