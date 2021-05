Feyenoord en FC Utrecht gaan zaterdag strijden om laatste Europese ticket

De finale van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi, gaat dus tussen Feyenoord en FC Utrecht. Die finale is zaterdag om 20.00 uur.

Op basis van de ranglijst mag Feyenoord de finale in de eigen Kuip afwerken, maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet eerder deze week al weten dat dat niet mogelijk is. Dan staat namelijk ook de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma in Ahoy.

Volgens de gemeente is er niet voldoende politie beschikbaar om beide evenementen tegelijkertijd te houden in Rotterdam. Mogelijk wordt de finale verplaatst naar een andere stad.

Waar de finale ook is: wij zijn erbij met een liveblog. En dan is er zaterdag ook nog eens een liveblog van de finale van het Eurovisie Songfestival. Tot de volgende keer!