Utrecht deelt speldenprikjes uit aan Groningen in halve finale play-offs

Drie strafschoppen stoppen en met het bescheiden Sparta het grote HSV uitschakelen in de UEFA Cup. Voormalig doelman Bas van Noortwijk was 36 jaar geleden, de laatste keer dat Sparta actief was in Europa, de absolute held van Hamburg.

Dit seizoen maken de Rotterdammers opnieuw kans op Europees voetbal. Vanavond is stadgenoot Feyenoord de tegenstander in de halve finales van de play-offs. Opnieuw is Van Noortwijk erbij. Maar dit keer als afscheid nemende teammanager van Feyenoord.

