Beachvolleybalsters Meppelink en Keizer zeker van deelname aan Spelen

Door goede resultaten bij de drie World Tour-toernooien in het Mexicaanse Cancun, waar het duo als zeventiende, vierde en negende eindigde, staan Keizer en Meppelink op dit moment tiende op de olympische ranking.

"We hebben een vette uitroepteken in de agenda gezet en ik merk dat ik er steeds vaker aan denk", aldus Meppelink.

"Nu we gekwalificeerd zijn kunnen we de details gaan afstemmen. Ik ben graag goed voorbereid en op de hoogte van alles wat er speelt. Met oog op alle bijzondere maatregelen die straks van toepassing zijn door COVID-19 valt daar zeker een verschil te maken. Het zal een extra mentale factor zijn tijdens de Spelen."

Niet de eerste keer

Het is voor Meppelink de derde keer dat ze actief zal zijn op de Spelen. Met Sophie van Gestel behaalde ze in 2012 de achtste finales bij de Spelen in Londen. Vier jaar later strandde ze met Marleen van Iersel ook in de achtste finales van de Spelen in Rio.

Keizer treed voor de tweede keer aan op de Spelen. Zij vormde met Van Iersel in Londen een duo en behaalde daar de kwartfinales.