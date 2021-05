Chips: de machtigste millimeters ter wereld

Ze zijn kleiner dan een postzegel, maar van wereldbelang. Chips. Aan alle kanten wordt nu extra geïnvesteerd in de chipindustrie. De Amerikaanse president Biden kondigde een miljardeninvestering aan. En ook China en de EU trekken de portemonnee.

Die investeringen zijn vooral om de eigen productiecapaciteiten op te schroeven. En dan met name voor de meest geavanceerde chips, die nodig zijn om voorop te kunnen lopen in de ontwikkeling van toekomstige technologie. Denk aan 6G en kunstmatige intelligentie. De macht om die chips te maken ligt nu in handen van slechts twee bedrijven in de wereld. Bij het Zuid-Koreaanse Samsung en TSMC uit Taiwan.

In onderstaande video duikt NOS op 3 in het chiptekort en in de strijd om de macht in de chipwereld: