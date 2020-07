Politie stuit bij zoektocht naar Maddie McCann op kelder in volkstuin

De politie is aan het graven bij het volkstuintje - REUTERS

In de zaak-Madeleine McCann heeft de Duitse politie verder gezocht in een volkstuinencomplex bij Hannover. Er zijn geen onderzoeksresultaten bekendgemaakt, maar de politie heeft wel een kelder gevonden op het terrein, schrijven Duitse media. Het Openbaar Ministerie van Braunschweig, dat het onderzoek leidt, wil in het belang van het onderzoek niets zeggen over de zoektocht. "Wel is zeker", schrijft de Hannoversche Allgemeine Zeitung, "dat het hele perceel is omgespit met graafmachines en schoppen. Daarbij heeft de politie een kelder blootgelegd." Het gaat om een kelder waar eerst een tuinhuisje of prieeltje op stond, maar dat is in 2007 afgebroken. Sindsdien zijn er bramenstruiken en een kersenboom overheen gegroeid.

De Britse peuter Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Tijdens de verdwijning was verdachte Christian B. in de buurt: tussen 1995 en 2007 reisde hij in de Algarve rond met zijn camper. Hij is een veroordeelde zedendelinquent en heeft meerdere celstraffen uitgezeten wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Nu zit hij vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf.