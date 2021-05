Artiest Demi Lovato: ik ben non-binair

De Amerikaanse film- en popster Demi Lovato is non-binair, iemand die zich man noch vrouw voelt. Dat laat de artiest weten in een video op sociale media. "Ik kan jullie met trots meedelen dat ik me identificeer als non-binair en dat ik mijn voornaamwoorden verander in they en them."

In 2017 zei Lovato al zichzelf niet te willen labelen op basis van seksuele identiteit, omdat dat irrelevant zou zijn. Eerder dit jaar identificeerde de popster zichzelf in een podcast als panseksueel, iemand die zich aangetrokken voelt tot alle genders.

Lovato werd groot als kindster bij Disney en groeide uit tot een idool van voornamelijk tieners, met alleen al op Instagram 104 miljoen volgers. De popster had in Nederland solo bescheiden hits, maar had meer succes in samenwerking met andere artiesten, onder wie Luis Fonsi, Clean Bandit en Sam Smith, die in 2019 ook naar buiten trad als non-binair persoon.

Vorig jaar maakten we dit portret van Nanoah, non-binair en panseksueel, die vindt dat er in Nederland nog veel te winnen is: