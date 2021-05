Bergkamp opgenomen in Hall of Fame van Premier League: 'Ik ben vereerd'

Dennis Bergkamp is opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League. De Nederlander is de zesde speler die deel uitmaakt van de onlangs in het leven geroepen erelijst. De voormalige Arsenal-speler wordt geroemd om zijn elegantie, techniek en intelligentie.

Bergkamp laat op de site van de Premier League weten dat hij vereerd is. "Het is een speciaal gevoel dat ik onderdeel ben van een kleine groep spelers die op deze manier erkenning krijgt voor het spelen in de sterkste voetbalcompetitie van de wereld."

De inmiddels 52-jarige Bergkamp kwam na zijn Ajax-periode twee jaar uit voor Internazionale en maakte in 1995 de overstap naar Arsenal. Daar bleef hij spelen tot zijn afscheid als speler in 2006. In die periode werd hij drie keer landskampioen en kwam hij tot 315 Premier League-optredens. Hij maakte in de competitie 87 goals en gaf 94 assists voor de Gunners.

De 'pirouette-goal' van Bergkamp tegen Newcastle United in 2002 werd door fans verkozen als het beste doelpunt in de eerste 25 jaar van de competitie. De Premier League werd in 1992 opgericht.