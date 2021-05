Verdachte komt om na overval op geldwagen in Amsterdam-Noord, zes arrestaties

Na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is een verdachte om het leven gekomen. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie. Ook zijn zes verdachten opgepakt. Twee van hen raakten gewond, meldt de politie.

De verdachten waren op de vlucht na de overval op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, waarbij ook werd geschoten. Ze werden vanuit Amsterdam achtervolgd door de politie, en bij Broek in Waterland vluchtten ze een weiland in. Op beelden is te zien dat agenten op rennende mensen schieten.

Auto's in brand

Waardoor de omgekomen verdachte is gedood, is niet bekendgemaakt. Ook zijn in de omgeving meerdere auto's in brand gestoken.

De politie heeft tientallen agenten naar Broek in Waterland gestuurd, en er cirkelt een politiehelikopter rond het dorp. De N247 tussen Amsterdam en Monnickendam is vanwege de politieactie dicht, zo meldt de ANWB.

Op deze beelden is te zien hoe een auto een tuin in rijdt en de inzittenden met bivakmutsen het weiland in vluchten: