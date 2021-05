Schoten gelost in Amsterdam-Noord, veel politie op de been

Zwaarbewapende politiemensen in Amsterdam-Noord - Inter Visual Studio

In een straat in Amsterdam-Noord is veel politie op de been na "meerdere meldingen van vuurwapengeweld". Op de Meeuwenlaan zijn rond 14.15 uur schoten gelost. Daarna is een achtervolging ontstaan, meldt de politie. Op foto's zijn zwaarbewapende agenten te zien. Ook zijn ambulancemedewerkers ter plaatse en er is een traumahelikopter opgeroepen. Een journalist van EenVandaag meldt op Twitter dat een man in een militaire outfit en een bivakmuts om zich heen schoot:

De politie kan dat niet bevestigen. Ook kan de politie niet zeggen of er mensen gewond zijn geraakt en of er iemand is aangehouden. AT5 meldt dat er in Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam, een auto in brand is gevlogen. Op deze beelden is te zien dat in twee auto's brand woedt: