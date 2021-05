Polman wordt twee procent kans op deelname aan Spelen gegeven: 'Ik ga ervoor'

De knie is op twee plekken beschadigd, legt Polman uit. Die meniscus is wel op tijd hersteld voor de Spelen in Tokio. Maar opnieuw is er ook schade aan haar kruisbanden.

"Twee procent kans is zestig voor mij", toont Polman zich strijdbaar. "Ik ga ervoor. Ik geloof erin dat ik het kan halen. En als het niet lukt, is het ook goed. Maar dan heb ik er wel alles aan gedaan."

Polman lacht in elk geval weer, nadat ze vorige week nog kermend van de pijn van het veld werd gedragen tijdens een wedstrijd van Esbjerg tegen Odense.

"Daar gaan we weer, ik ga het niet nog een keer doen", was het eerste wat ze dacht. Maar een paar minuten later had Polman de knop naar eigen zeggen alweer omgezet.

Een operatie bleek in elk geval niet nodig, ook al was de diagnose in eerste instantie niet positief. "Ik moet wel eerlijk zijn dat de dokter zei: 'Forget it.' Hij gaf me twee procent. Maar geef mij geen twee procent."