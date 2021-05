Man (23) gearresteerd na video van doorladen wapen op sociale media

Een arrestatieteam van de politie heeft gisteravond in Arnhem een man aangehouden, die ervan wordt verdacht een filmpje op Instagram te hebben geplaatst, waarop te zien is hoe iemand een vuurwapen doorlaadt.

De melding van het filmpje kwam maandag binnen. Daarop begon de politie een onderzoek. De 23-jarige man uit Arnhem kwam daarin naar voren als de persoon in het filmpje.

De man werd aangehouden toen hij in een bestelbus reed. In het busje lag geen vuurwapen. Ook in het huis van de verdachte is niets gevonden, meldt Omroep Gelderland. De man zit nog vast, de officier van justitie besluit of hij eventueel wordt vrijgelaten.

De bijrijder die op het moment van de arrestatie ook in de bus zat, is volgens de politie niet betrokken bij de zaak.