Goederentrein in Arizona vat vlam na ontsporing, spoorbrug stort in

In de Amerikaanse staat Arizona is een goederentrein ontspoord en vervolgens in brand gevlogen nabij Tempe, ruim 15 kilometer ten oosten van de stad Phoenix. De trein reed op dat moment, rond 06.00 uur 's ochtends lokale tijd, over een spoorbrug over een rivier.

Door de ontsporing is de brug gedeeltelijk ingestort. Waardoor de trein ontspoorde, is nog niet bekend. Het treinpersoneel is ongedeerd gebleven, wel is er iemand die te veel rook heeft ingeademd.

Op video's op sociale media is te zien dat er hevige rookontwikkeling is: