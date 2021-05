Müller en Hummels keren terug in Duitse selectie, geen plek voor PSV'er Max

Thomas Müller en Mats Hummels keren na drie jaar afwezigheid terug in het nationale team van Duitsland. Bondscoach Joachim Löw heeft de twee routiniers opgenomen in zijn selectie voor het aankomende EK.

PSV-verdediger Philipp Max behoort niet tot de 26-koppige selectie, net als oud-Ajacied Amin Younes.

Müller (31) en Hummels (32) kregen net als Jerôme Boateng te horen dat ze niet meer nodig waren nadat Die Mannschaft roemloos was uitgeschakeld in de groepsfase van het WK in 2018. De roep om de terugkeer van het drietal werd steeds luider, omdat met de nieuwe generatie de resultaten ook niet bepaald beter werden.

Enorme inschattingsfout

Vooral het afschrijven van Müller, aanjager van het Bayern München dat afgelopen jaar bijna alle denkbare clubprijzen won, werd gezien als een enorme inschattingsfout. En na de 6-0 afstraffing tegen Spanje in november werd Löw ook afgerekend op een gebrek aan ervaring achterin.

De hevig bekritiseerde Löw maakte eerder al bekend zijn contract met de bond niet uit te dienen en na het Europees kampioenschap al te vertrekken. In zijn poging om na vijftien jaar waardig af te sluiten, heeft hij Müller en Hummels nu dus teruggehaald bij de groep.

Duitsland is op het EK ingedeeld in groep F, met Frankrijk, Portugal en Hongarije.