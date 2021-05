Arrestatie voor schietincident Amsterdam waarbij peuter gewond raakte

De politie heeft een verdachte gearresteerd in verband met het schietincident in Amsterdam waarbij een kind van 2 gewond raakte. Het gaat om een 24-jarige Amsterdammer. Hij werd gisteravond aangehouden in een auto, waarin ook een vuurwapen lag.

Vorige week maandagavond werd meerdere keren geschoten in de omgeving van metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. Een van de kogels raakte de peuter, die met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een buurtorganisatie was het een meisje dat in haar voet werd geraakt.

De toedracht van het schietincident is nog niet bekend. Volgens de politie waren er waarschijnlijk meerdere verdachten bij betrokken.

Voor buurtbewoners was het incident aanleiding om zaterdag in de buurt van het metrostation te demonstreren tegen geweld. Volgens Het Parool waren bij de lawaaidemonstratie tientallen mensen aanwezig.