Waterpoloster Van de Kraats naar Spaanse topclub: 'Voelt als het juiste moment'

Waterpoloster Simone van de Kraats vertrekt bij de kersverse Nederlandse landskampioen Polar Bears en gaat vanaf volgend seizoen spelen voor de Spaanse nummer twee CN Mataró uit Barcelona.

Bij de 20-jarige Van de Kraats, die met Oranje naar de Olympische Spelen gaat, werd afgelopen jaar het gevoel om in een topcompetitie te spelen steeds groter. "Met het afronden van m'n studie en de groei die ik persoonlijk heb doorgemaakt, voelt dit als het juiste moment", zegt ze op de site van Polar Bears.

Bij de Spaanse ploeg treft ze Oranje-ploeggenoot Vivian Sevenich. Via haar werden de eerste contacten gelegd en raakte Van de Kraats in gesprek met coach Dani Ballart. Ze denkt dat ze zich thuis gaat voelen in Spanje. Ook is ze blij dat ze haar opwachting kan gaan maken in de Euro League.

Gevreesde schutter

Van de Kraats begon bij DWK uit Barneveld, maar maakte op jonge leeftijd de overstap naar Polar Bears uit Ede. Daar groeide ze uit tot een gevreesd schutter en werd ze twee keer topscorer van de Eredivisie.

Ook debuteerde ze in die periode bij het Nederlands team en werd ze afgelopen weekend, na de titel in 2018, voor de tweede keer landskampioen.