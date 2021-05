Na dramatische ontknoping neemt De Graafschap afscheid van trainer Snoei

De Graafschap heeft per direct afscheid genomen van trainer Mike Snoei. Het lukte de trainer dit seizoen niet om met zijn elftal naar de eredivisie promoveren, na een voor De Superboeren dramatische ontknoping van het seizoen.

Snoei (57) had nog een contract tot en met het aankomende seizoen. "Er is twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is", laat manager voetbalzaken Peter Hofstede via het clubkanaal weten.

In zijn eerste seizoen werd De Graafschap promotie door de neus geboord toen de coronapandemie uitbrak en de competitie werd stilgelegd. De laatste weken verspeelde het elftal zijn kansen op de tweede plaats en een ticket hogerop zelf.

Drie kansen verspeeld

Zowel van Jong Ajax (1-1) als Helmond Sport (0-0) werd niet gewonnen, waar één zege had volstaan. In de play-offs werd de club vervolgens uitgeschakeld door Roda JC.

"Wij hebben Mike leren kennen als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie", zegt Hofstede.

"Ik kijk terug op twee fantastische jaren bij een geweldige club", aldus Snoei. "Het doet mij dan ook pijn dat wij samen één doelpunt tekort kwamen voor de zo gewilde promotie."