Amerikaanse fabriek voor medische isotopen komt in Veendam

In Veendam komt een nieuwe fabriek voor medische isotopen van het Amerikaanse bedrijf Shine Medical Technologies. In de fabriek kunnen ongeveer tweehonderd mensen werken.

Het bedrijf heeft een stuk grond gekocht van zestien hectare van de gemeente Veendam, meldt RTV Noord. Nu is dat nog als boerenland in gebruik. Het is niet bekendgemaakt hoeveel het bedrijf ervoor betaalde. In totaal trekt het Amerikaanse bedrijf 200 miljoen euro uit voor het project.

Na een zoektocht langs tientallen locaties in Europa kwam Veendam als beste locatie uit de bus. "Ja dit is een dikke vis, en ook een mooie vis", zegt wethouder Henk Jan Schmaal van Economische Zaken. "Dit bedrijf zorgt voor grote innovatie in het gebied." Volgens hem is het heel gunstig dat het bedrijf werkgelegenheid biedt voor mensen met verschillende opleidingsniveaus.

Ruimte voor groei

"Veendam heeft de ruimte om te bouwen en te groeien", zegt Harrie Buurlage van Shine en kartrekker van het project in Europa. "De ontsluiting richting Duitsland, de stad Groningen en de Randstad vinden we perfect." Ook de nabijheid van Groningen Airport Eelde en de aanwezigheid van kennisinstellingen als het UMCG en de RUG met zijn Kernfysisch Versnellersinstituut speelden een rol bij de vestigingsbeslissing.

Volgens de planning gaat de schop in 2023 de grond in. De fabriek moet binnen twee jaar in werking gaan. Volgens Buurlage neemt die niet meer ruimte in dan een half voetbalveld. Het overige deel van het terrein is bedoeld voor gebouwen waarin Shine samenwerking met andere bedrijven wil opzetten.

Het streven is om dagelijks 40.000 isotopen-kits te produceren voor ziekenhuizen en kankercentra in Europa. Isotopen worden gebruikt bij de behandeling en diagnose van kankerpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten.

Veiligheid

Omwonenden zijn vanochtend per brief geïnformeerd over de komst van de fabriek. Ook om eventuele ongerustheid over het soort producten en het productieproces weg te nemen, zegt Buurlage. "De gangbare manier om isotopen te maken is via uraniumsplijting in onderzoeksreactoren. Met onze versnellers produceren we op een andere wijze en er is bovendien een factor honderd minder uranium nodig." Ook produceert de fabriek volgens hem minder nucleair afval dan andere reactoren die worden ingezet voor de productie van isotopen.

Bij het bepalen van de locatie is ook gekeken naar de invloed van bijvoorbeeld windmolens en aardbevingen. "De fabriek wordt zeer robuust gebouwd en kan ook de zwaarste bevingen weerstaan die in Groningen mogelijk zijn."