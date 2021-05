Belgische militair eerder op non-actief vanwege bedreigingen

De voortvluchtige Belgische beroepsmilitair Jurgen C. stond als "potentieel gewelddadige extremist" op de radar van terreurbestrijders, onder meer bij het Belgische OCAD. Toch kon C. zware wapens meenemen uit een kazerne, zogenaamd voor een schietoefening. In België wordt de vraag opgeworpen hoe deze man zo makkelijk aan wapens kon komen.

De politie begon gisteren een zoektocht naar de 46-jarige C., nadat zijn vrouw had gemeld dat hij niet thuis was gekomen. Een ander familielid vond twee afscheidsbrieven. Daarin schreef hij volgens de krant De Standaard dat hij "niet meer kon leven in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben". Hij schreef dat hij "in het verzet zou gaan en zich niet zonder slag of stoot zou overgeven".

De auto van C. werd aan de rand van het Dilserbos teruggevonden, niet ver van de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen. Daarin lagen zware wapens als een P90-machinepistool, een semiautomatisch machinegeweer en een raketwerper. Ook zou hij een kogelwerend vest bij zich hebben.

"Als je schietinstructeur bent, dan is het natuurlijk logisch dat je met wapens in contact komt", zegt correspondent Sander van Hoorn. "Zo zou hij ze dus ook hebben opgehaald uit het magazijn, door te zeggen dat hij een schietoefening wilde doen."

'Geen daden'

De militair werkte onder meer als instructeur in de kazerne van Leopoldsburg, op zo'n vijftien kilometer van de grens met Nederland. Daar was C. al eens tijdelijk op non-actief gesteld vanwege bedreigingen die hij via social media uitte tegen virologen en politici. "Maar het waren nooit echte daden", zegt Van Hoorn. "Waarschijnlijk waren die bedreigingen niet ernstig genoeg om hem te ontslaan."

C. richtte zijn bedreigingen vooral tegen de bekende Belgische viroloog Marc van Ranst. Uit voorzorg hebben de Belgische autoriteiten hem en zijn gezin in een schuilplaats ondergebracht. "Van Ranst is redelijk uitsproken", zegt Van Hoorn. "Hij is niet alleen viroloog, maar associeert zich ook met de Belgische PVDA, een linkse partij die verwant is aan de Nederlandse SP."

"Het ligt dus voor de hand om als extreemrechts je pijlen te richten op iemand die zich in het politieke debat nadrukkelijk bevindt aan de linkse zijde. Meer dan bijvoorbeeld op Steven van Gucht, de Belgische Jaap van Dissel, die zich minder met de politiek bemoeit."

Steun voor Van Ranst

C. dreigde volgens Belgische media ook met een aanslag tegen 'het systeem' en zelfs militairen. Daarom zijn meerdere kazernes, waaronder die van Schaffen en Leopoldsburg, gesloten.

Op sociale media krijgt viroloog Van Ranst veel steun. "Je hoeft het niet altijd met Marc van Ranst eens te zijn - en vaak ben ik dat niet - om elke dreiging met geweld scherp te veroordelen", schrijft bijvoorbeeld Rik Torfs, een bekende Belgische kerkjurist en professor van de KU Leuven, op Twitter. Ook Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wenste de viroloog en zijn familie sterkte toe. "Dit moet verschrikkelijk zijn."