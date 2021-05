Kamminga overtuigend naar laatste zestien, ook Corbeau en Knipping door op EK

De derde ochtendsessie bij de EK langebaanzwemmen in Hongarije heeft Nederland drie halvefinaleplaatsen opgeleverd. Arno Kamminga bereikte de laatste zestien op overtuigende wijze op de 200 meter schoolslag. De winnaar van het zilver op de halve afstand, dinsdag, was in de series met 2.07,39 het snelst.

Ook Caspar Corbeau is woensdag in de avonduren terug te zien in de halve finales op de schoolslag. Hij zwom in de Duna Arena met 2.11,19 de dertiende tijd. Regerend Europees en wereldkampioen Anton Tsjoepkov, met 2.06,12 ook houder van het wereldrecord, deed het met 2.09,44 (vierde) nog rustig aan.

Arjan Knipping kwalificeerde zich voor de halve finales op de 200 meter wisselslag. De 26-jarige zwemmer noteerde in de series met 2.00,35 weliswaar de achttiende tijd, maar omdat er slechts twee zwemmers per land naar de laatste zestien mogen, schoof Knipping, die 0,23 boven zijn Nederlands record bleef, door naar de vijftiende stek.

Naast drie Russen waren maar liefst vier Britten sneller dan Knipping, maar zij konden allemaal niet voorkomen dat de Zwitser Jeremy Desplanches met de beste tijd (1.58,10) doorging naar de halve eindstrijd.

Hard gelag

Die 'landenregel' was een hard gelag voor de Hongaarse Zsuzsanna Jakabos die op de 200 meter vlinderslag de vierde tijd realiseerde, maar twee landgenotes voor zich moest dulden.