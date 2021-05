Van der Hoorn weer in kopgroep in Giro-rit met onverharde wegen à la Strade Bianche

De voorsprong van de kopgroep is inmiddels opgelopen naar 7 minuten. In het peloton rijdt Ineos voor rozetruidrager Bernal op kop, maar de Britse ploeg heeft (nog) niet zo veel haast.

Het feit dat Van der Hoorn weer in de kopgroep zit, is ondertussen een mooi excuus om nog eens zijn prachtige ritzege in de derde etappe uit de kast te halen.

In die rit ging Van der Hoorn ook al vroeg op avontuur. Hij hield stand tot de finish en behaalde zo de mooiste overwinning uit zijn carrière.

Kijk de beelden hieronder terug.