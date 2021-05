Stof neergedaald na Giro-rit over gravel: Bernal breekt Evenepoel, jonge Zwitser wint

Egan Bernal stapte met een goed gevoel van zijn fiets. De rozetruidrager deelde, mede dankzij goed werk van zijn ploeg, een flinke tik uit aan Remco Evenepoel en pakte tijd op al zijn concurrenten door in de slotfase nog te demarreren uit de groep met favorieten.

"Het was vandaag een hele zware dag. We verwachtten grote verschillen op de onverharde stroken. Er zijn veel klassementsrenners die wat tijd hebben verloren, dus ik ben blij dat ik vooraan ben gefinisht. We mogen blij zijn met deze dag", aldus de Colombiaanse klassementsleider.