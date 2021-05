Spektakel verwacht in Giro-etappe over onverharde wegen à la Strade Bianche

Tim Merlier gaat niet meer van start vandaag. De sprinter van Alpecin-Fenix, winnaar van de tweede etappe en vijf dagen drager van de paarse puntentrui, had al een paar dagen last van maag- en darmklachten en vermoeidheidsverschijnselen.

"Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik tien dagen na elkaar gekoerst heb en de voorbije dagen hebben toch hun tol geëist. Met deze fysieke paraatheid voel ik me niet in staat nog te sprinten voor de overwinning en ik wil ook de rest van mijn seizoen niet in het gedrang brengen", verklaarde de Belg gisteren op de rustdag.