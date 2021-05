Norris verlengt met grote ambities bij McLaren: 'Wereldtitel met dit team'

Formule 1-coureur Lando Norris rijdt ook de komende jaren in dienst van McLaren. De 21-jarige Brit heeft zijn aflopende contract met de renstal voor meerdere seizoenen verlengd.

Die contractverlening volgt na een sterke start van het seizoen. Norris, die in 2019 in de Formule 1 debuteerde bij McLaren, behaalde onlangs op Imola de tweede podiumplaats uit zijn carrière. Bovendien staat hij vierde in de stand om het wereldkampioenschap.

Maar de ambitieuze coureur wil meer dan dat. Races winnen en wereldkampioen worden, daar is het hem om te doen. En hij denkt dat de komende jaren voor elkaar te kunnen krijgen in een McLaren.

"In de voorbije drie jaar heeft het team mij laten zien dat ze een auto kunnen maken waarmee dat allemaal mogelijk is. We gaan door waar we mee begonnen zijn!"