Europese rechter: toestemming voor staatssteun KLM klopt niet

De staatssteun die het Nederlandse kabinet afgelopen zomer aan luchtvaartmaatschappij KLM heeft gegeven, had niet goedgekeurd mogen worden door de Europese Commissie, zegt de Europese rechter. Het kabinet gaf 3,4 miljard euro aan steun, in de vorm van leningen en garantiestellingen.

De Europese Commissie heeft toestemming voor die steun gegeven, maar dat had niet gemogen. In het besluit van de Europese Commissie is de steun die zusterbedrijf Air France van de Franse overheid heeft gekregen niet meegenomen. Daarmee is de goedkeuring onvoldoende onderbouwd, oordeelt de rechter. De zaak was aangespannen door Ryanair.

Het betekent niet dat KLM de steun moet terugbetalen. Het Gerecht van de Europese Unie zegt dat die stap te veel schade zou aanbrengen aan de Nederlandse economie en de luchtvaartsector. De Europese Commissie moet nu een nieuw besluit nemen over de Nederlandse staatssteun aan KLM.

KLM zegt dat de uitspraak op dit moment geen gevolgen heeft voor de luchtvaartmaatschappij en de steun die het bedrijf ontvangt.

De rechter zette ook een streep door de goedkeuring van steun van de Portugese overheid voor luchtvaartmaatschappij TAP. Ook over die steun moet de commissie een nieuw oordeel vellen.