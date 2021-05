Voormalig tennisser en toernooidirecteur Piet van Eijsden (85) overleden

Oud-tennisser Piet van Eijsden is overleden. De Hilversummer was onlosmakelijk verbonden met de Dutch Open, het toernooi waarbij hij meer dan vijftig jaar in diverse functies betrokken was. Van Eijsden is 85 jaar geworden.

In 1961 werd Van Eijsden kampioen van Nederland in het enkelspel, ook was hij actief op meerdere grandslamtoernooien.

Van Eijsden was lid van tennisvereniging 't Melkhuisje, waar van 1957 tot en met 1994 het gelijknamige ATP-toernooi werd gehouden. Daarna verhuisde de Dutch Open naar Amsterdam en Amersfoort, waar in 2008 de laatste editie plaatsvond. Van Eijsden werd naast speler ook baancommissaris en was jarenlang toernooidirecteur van het evenement.

In de onderstaande reportage uit 2017 haalt Piet van Eijsden herinneringen op aan het toernooi van 't Melkhuisje: