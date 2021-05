Met de EK Voetbalpodcast terug in de historie: van 1988 tot 2021

De Europese titel in 1988, de 'kabel' in 1996, de penaltyserie in 2000 en het drama van 2012, waar Nederland historisch slechte cijfers overlegde. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe NOS EK Voetbalpodcast.

In negen afleveringen gaan we terug in de historie van de Europees kampioenschappen voetbal. Van 1988 tot en met 2021.

Presentator Arno Vermeulen blikt in elke podcast met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter, Frank Snoeks en Jan Roelfs terug op een eindronde.

Beluister hier de trailer van de EK-voetbalpodcast: