Prijsvrij: overeenkomst over doorstart D-reizen

De failliete reisorganisatie D-reizen maakt een doorstart met reisbureau Prijsvrij Vakanties. De deal hing al in de lucht. Volgens Prijsvrij is gisteravond met de curatoren van D-reizen een overeenkomst gesloten over de voortzetting van een "belangrijk deel" van D-reizen.

D-reizen, dat begin vorige maand failliet werd verklaard, heeft 285 reisbureaus in heel Nederland. Volgens Prijsvrij is nog onduidelijk welke winkels weer opengaan. "Met de curatoren is overeengekomen dat op dit punt een definitieve vaststelling zal plaatsvinden." Het is ook nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de ruim 1150 personeelsleden van D-reizen.

Er was Prijsvrij veel aan gelegen om de doorstart voor de zomer rond te hebben, omdat dan nog kon worden geprofiteerd van het vakantieseizoen.