Iconische rotsformatie Darwin's Arch bij Galapagoseilanden ingestort door erosie

De beroemde 43 meter hoge rotsformatie bij de Galapagoseilanden is niet meer. Van de natuurlijke rotsbrug staan alleen nog de twee pilaren overeind nadat gisterochtend het overbruggende deel in zee stortte.

Elk jaar bezoeken veel toeristen de beroemde rotsformatie, die ook populair is onder duikers, vanwege de grote variatie aan zeedieren die daar leven.

Toeristen op een boot waren getuige van het moment van instorten. "Helaas hebben onze gasten vandaag een once in a lifetime-gebeurtenis meegemaakt", schrijft de reisorganisatie op Facebook. "We zullen deze iconische site missen."

'Een schok'

Volgens het ministerie van Milieu is de instorting het gevolg van natuurlijke erosie van de rotsen.

"Dit is gewoon wat er gebeurt in de natuur", beaamt de directeur van de organisatie voor natuurbehoud op de Galapagos-eilanden. "Maar veel eilandbewoners voelen zich verdrietig, omdat deze brug deel uitmaakt van hun vroegste herinneringen. Dat dat nu veranderd is, is voor veel mensen toch een schok."

Voor- en na-beelden op sociale media: