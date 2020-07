Jonge hoofdscout (21) zoekt voor Groningen naar nieuwe Suárez of Tadic

"Het afgelopen jaar bij Groningen heb ik kennelijk een goede indruk gemaakt tijdens vergaderingen en in de rapporten die ik aanlever. Ik was echt verrast dat Fledderus mij deze kans gaf, maar ik ga 'm met beide handen aangrijpen."

"In die hoedanigheid heb ik Mark-Jan Fledderus (technisch directeur FC Groningen, toen nog werkzaam bij Heracles Almelo, red.) leren kennen. Hij maakte vorig jaar de stap naar Groningen en vroeg of ik met hem meewilde als videoscout."

"Ik werkte sinds mijn vijftiende bij adviesbureau SciSports, dat voetballers analyseert op basis van data voor clubs over de hele wereld. SciSports had mij daarvoor benaderd, nadat ik analyses had geschreven voor Tussen de Linies, een blog over tactische voetbalanalyses. Het datawerk bij SciSports was toen als scholier een mooie bijbaan."

"Nog geen twee jaar geleden was het voor mij een droom om ooit scout te worden bij een betaald voetbalclub. Hoofd scouting was voor de lange termijn wel een doel voor mij, maar ik had niet verwacht dat het al zo snel zou komen."

De voormalig vwo-scholier en student communicatiewetenschap was sinds vorig jaar september als videoscout werkzaam bij Groningen. Beuvink maakte in die relatief korte periode zo'n indruk dat hij in de Martinistad werd gepromoveerd tot hoofdscout.

Het was geen alledaags bericht dat dinsdag naar buitenkwam: FC Groningen stelt de pas 21-jarige Wes Beuvink als hoofd van de scouting. "Groningen is een voorloper met het gebruik van innovatieve scoutingmethodes."

"Het is een mooie rij spelers, maar dat zorgt bij mij niet voor extra druk hoor. We hebben een mooi scoutingsteam, waarmee we op zoek gaan naar goede spelers die bij FC Groningen passen."

"Ik vind dat we bij Groningen een voorloper zijn met het gebruik van innovatieve scoutingmethodes daar ben ik van overtuigd. We gebruiken het niet alleen voor de scouting, maar ook voor de fysieke en medische staf. Bij Groningen is het gebruik van data ontzettend geïntegreerd, dat kom je bij andere clubs nog niet tegen."

"Dat is ooit aangewakkerd door een artikel dat op Twitter werd gedeeld. Het betrof een analyse van de middenvelders in de Engelse Premier League. Vervolgens heb ik een vergelijkbaar artikel geschreven over de middenvelders in de eredivisie. Ik heb dat artikel naar Tussen de Linies gestuurd en zo werd het uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby."

Wordt voetbaldata nu het belangrijkste onderdeel voor de scouting van Groningen?

"Nee absoluut niet. We hebben drie facetten: data-scouting, video-scouting en live-scouting. Deze drie zijn ondersteunend aan elkaar. Er is niet een specifieke volgorde, want we kunnen net zo goed op het veld een speler tegenkomen die we niet op basis van data of video hadden gevonden. Deze onderdelen werken samen. Op die manier kun je het beste tot interessante spelers komen."

Jij bent 21 jaar. Groningen werkt sowieso met jonge mensen, zoals onder anderen een performance analist van 26 jaar, een keeperstrainer van 28 jaar, een technisch directeur van 37 jaar en een hoofdtrainer van 38 jaar. Toeval?

"Ik denk dat er niet zozeer naar leeftijd wordt gekeken. We kijken vooral naar personen die kwaliteiten en ambitie hebben en of dat bij de club FC Groningen past. Het is niet zo dat we per se naar jonge mensen zoeken."