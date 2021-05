Ondernemer moet weer langer wachten op coronasteun; 'Ik ben met stomheid geslagen'

De coronasteun die ondernemers kunnen krijgen als tegemoetkoming voor de vaste lasten is voor het lopende kwartaal met een maand uitgesteld. Het loket voor aanvraag van de steun zou rond deze tijd opengaan, maar uitvoeringsinstantie RVO zegt dat het vanwege technische aanpassingen nog niet lukt.

Pas halverwege juni kunnen aanvragen worden ingediend. Dat betekent dat ondernemers het geld voor het lopende kwartaal later krijgen en waarschijnlijk op zijn vroegst begin juli op de rekening hebben staan.

"Ik ben met stomheid geslagen", zegt horecaondernemer Hans van Heesch. Hij belde gisteren met de RVO om te vragen wanneer het loket open zou gaan. "Eind juni kreeg ik te horen, maar we hebben het geld nu nodig. Het is het duurste kwartaal van het jaar, want het vakantiegeld moet betaald worden. In mijn situatie gaat het om 25.000 euro, dat is voor mij heel belangrijk."

De uitvoeringsorganisatie zegt dat het uitstel te maken heeft met een aanpassing die in het voordeel is van ondernemers. Ze kunnen namelijk straks kiezen uit twee referentieperiodes waarover de steun wordt berekend.

Hulp nu nodig

"Het bieden van de keuze is een ingewikkelde aanpassing. Met de keuze helpen we veel ondernemers, máár het kost wel tijd om deze uitbreiding uit te voeren", schrijft de dienst op de site.

"Dat is hartstikke goed, maar waarom moeten bestaande situaties daar op wachten", zegt ondernemer Van Heesch. "Je kan ook een voorschot overmaken en het later berekenen. Nu moeten we voor de steun over het tweede kwartaal drie maanden wachten op hulp die we nu al nodig hebben."

In februari werd een extra vergoeding over het vierde kwartaal ook al uitgesteld, toen met twee maanden. Koninklijke Horeca Nederland startte toen een kort geding om de steun eerder te krijgen. Na die rechtszaak, waarbij het verzoek van de horecavereniging niet-ontvankelijk werd verklaard, beloofde de RVO de steun sneller uit te keren.

Begrip

Horeca Nederland noemt het nieuwe uitstel een bittere teleurstelling, maar toont ook begrip. De aanpassing in de systemen is namelijk bedoeld om ondernemers tegemoet te komen. De brancheorganisatie start daarom deze keer geen zaak over het nieuwe uitstel.

Ruim 90.000 ondernemers maakte eind 2020 gebruik van de tegemoetkoming voor de vaste lasten.