Nieuwe versoepelingen: vroege vogels op het terras en nachtelijk sporten

Ook een aantal brandweerlieden kwam al vroeg voor een kop koffie en een ontbijt. "We hadden nachtdienst, die zit er bijna op en zo'n ontbijt is een mooie afsluiting."

Al vroeg stond er een rij voor het terras. "Normaal eet ik iets later, maar ik vind dit zo leuk", zegt bezoeker Mieke Damman. "Heerlijk toch dit, lekker ontbijt en vlak bij mijn huis."

Horecabaas Niels Mulder uit Almelo ontving vanochtend om 06.00 uur zijn eerste gasten. De vroege vogels kregen een gratis handdoek en konden voor een euro ontbijten. "Je kent wel van die mensen die een handdoek over een stoel leggen om hun plek te reserveren. Die inspireerden mij tot dit, want zo kan je hier 's ochtends een plekje voor jezelf vrij houden", zegt hij tegen RTV Oost .

Vannacht zijn er nieuwe versoepelingen ingegaan, zoals de heropening van sportscholen en de verruiming van de openingstijden van terrassen. Sommige mensen konden niet meer wachten en doken vannacht al in de gym. Ook werd er al vroeg ontbeten op het terras.

Ook meerdere sportscholen gingen al vroeg open. In Nijmegen opende een sportschool om middernacht. "We konden niet wachten", zegt manager Semmy Schelwald tegen Omroep Gelderland. "We doen dit als een kleine stunt, maar vooral voor onze leden."

Meteen om 00.00 uur meldden de eersten zich. "Het is wel wat vroeg, maar ik ben blij dat we weer mogen", zegt Manon Klein. Ze begint rustig. "Ik train nu alles wat ik eigenlijk thuis niet heb kunnen trainen. Dus vooral mijn triceps. Dat heb ik echt gemist. En natuurlijk mijn billen en benen, die zijn voor mij wel het belangrijkste om te trainen."

Ook in Leeuwarden hingen vanochtend vroeg al de eerste sportievelingen in de gewichten. "Ik wilde er meteen bij zijn", zegt een van hen tegen Omrop Fryslân. "Je kunt thuis wel wat doen, maar hier heb je de apparaten, en een bepaalde sfeer. Dat helpt je vooruit."

Ook in Hoogezand ging een sportschool om middernacht open. Sportschoolhouder Ron Haans deed het met een fles champagne. "Ik word hier zo blij van, geweldig", zegt hij tegen RTV Noord: