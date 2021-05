Wordt ontmoeting met Sparta Advocaats laatste klus als clubtrainer?

"Het zijn twee lange jaren geweest, met weinig pauze." Dick Advocaat stelt dat vast als hij het woord neemt in de aanloop naar het cruciale duel van Feyenoord met stadgenoot Sparta. De ervaren, 73-jarige trainer moet het mislukte seizoen zien te redden door zaterdag het laatst overgebleven Europese ticket binnen te trekken.

Het is in elk geval zijn laatste week in De Kuip. "Dat laatste doet me niets."

"Hopelijk zit het er pas aan het einde van de week op", blikt hij vooruit op zijn laatste werkzaamheden in Rotterdam-Zuid. Als Feyenoord vanavond van Sparta wint en de finale van de play-offs haalt, is de winnaar van de tweestrijd FC Utrecht-FC Groningen zaterdag de laatste opponent van Advocaat als clubtrainer.

De trainer beseft dat het duel woensdag met het in vorm verkerende Sparta ook al zijn laatste kan zijn als trainer van Feyenoord. De Hagenaar, die zelf in het verleden bij Sparta speelde en er trainer was, is er niet mee bezig. "Ik denk daar niet aan. Ik ben niet van als dit of als dat. Ik focus me op de wedstrijd", luidt zijn nuchtere commentaar.

Vaak zwalkend

Aan het einde van een woelige voetbaljaargang staat er voor Feyenoord deze week heel veel op het spel. In de competitie acteerde de ploeg zo grillig dat rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal een 'mission impossible' bleek.

Het dieptepunt was onlangs de nederlaag bij het gedegradeerde ADO Den Haag. Het was typerend voor het elftal dat vaak zwalkend over de velden trok en gewoonweg het niveau miste om aan te haken bij de top van de eredivisie.