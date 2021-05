Bas van Noortwijk: teammanager bij Feyenoord, vooral UEFA Cup-held van Sparta

Bas van Noortwijk, voormalig Sparta-doelman en vertrekkend teammanager van Feyenoord - ANP

Drie strafschoppen stoppen en met het bescheiden Sparta het grote HSV uitschakelen in de UEFA Cup. Voormalig doelman Bas van Noortwijk was 36 jaar geleden, de laatste keer dat Sparta actief was in Europa, de absolute held van Hamburg. Dit seizoen maken de Rotterdammers opnieuw kans op Europees voetbal. Vanavond is stadgenoot Feyenoord de tegenstander in de halve finale van de play-offs. Opnieuw is Van Noortwijk erbij. Maar dit keer als afscheid nemende teammanager van Feyenoord.

De wedstrijd Feyenoord-Sparta (aftrap 21.00 uur) is live te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is te zien in Studio Sport, om 23.30 uur op NPO 1. Daarin ook beelden van FC Utrecht-FC Groningen. De winnaars van beide duels spelen tegen elkaar voor een ticket in de voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi.

"Als we dan toch de play-offs moeten spelen, dan maar meteen goed, tegen Sparta", reageert de 66-jarige Van Noortwijk bij het radioprogramma NOS Langs de Lijn op de clash tussen zijn twee geliefde Rotterdamse clubs.

Bas van Noortwijk met Feyenoord-trainer Dick Advocaat - Pro Shots

Het is 1983 als de Schiedammer 'Bassie' van Noortwijk zich meldt bij Sparta. Hij is dan 28 jaar, heeft zijn wilde haren letterlijk al verloren en op zijn cv prijken Willem II en SVV, de voormalig eerstedivisionist. 'Wonder van Hamburg' Voor een doelman is hij niet overdreven groot. Van Noortwijk is meer een lijnkeeper. Geen natuurtalent, maar wel een degelijke doelman. Bij Sparta valt hij aanvankelijk niet erg op, totdat hij zich voor altijd verbindt aan het Spartaanse 'Wonder van Hamburg'. In die jaren presteert Sparta uitstekend, met een vierde plaats in het seizoen 1984/1985 als hoogtepunt. De beloning bestaat uit Europees voetbal, al lijkt het na de loting maar één rondje UEFA Cup te worden voor de Rotterdammers. Grootmacht HSV is namelijk de tegenstander. De Hamburgers zijn in de jaren daarvoor twee keer kampioen van Duitsland geworden en winnen in 1983 onder leiding van Ernst Happel de Europa Cup I, de latere Champions League. Maar ook het Sparta van coach Theo Vonk heeft een goed team, met namen als Louis van Gaal, René Eijer, Danny Blind en huidig Sparta-trainer Henk Fraser.

Sparta in 1986 met doelman Van Noortwijk in het midden op de bovenste rij - Pro Shots

In de thuiswedstrijd, die wordt gespeeld in De Kuip omdat de lichtmasten op het verouderde Kasteel niet aan de UEFA-eisen voldoen, is Sparta zeker niet de betere ploeg. Maar na een rode kaart voor de Duitsers verandert het spelbeeld en wint Sparta met 2-0. Een enorme stunt. Dan is het woensdag 2 oktober 1985. Ondanks de 2-0 achterstand is er allesbehalve paniek bij HSV. In eigen huis de boel rechtzetten en er is niets aan de hand, denken de Hamburgers. Dat lijkt ook te gaan lukken. HSV krijgt kans op kans en na een rode kaart voor Sparta scoren de Duitsers twee keer. Bij de goals ziet de verder goed spelende Van Noortwijk er niet heel sterk uit. Met een man minder weet Sparta de strafschoppenserie te halen, waarin Van Noortwijk opstaat. Hij redt er drie. Het kleine Sparta schakelt het grote HSV uit. Bedolven onder fans Van Noortwijk sprint vanaf zijn doel, over de sintelbaan van het oude Volksparkstadion, richting de uitzinnige Sparta-fans. De doelman springt op het hek en wordt bedolven onder de supporters, die allemaal richting het veld vak zijn gesneld.

1985: Van Noortwijk held van Sparta tegen HSV - NOS

"Dat had ik beter niet kunnen doen, de fans trokken me bijna door het hek heen", herinnert Van Noortwijk zich jaren later nog. Op de beelden van toen is hij vanaf dat moment dan ook amper zichtbaar. Alleen een zwarte mouw van zijn verder gele keeperstenue verraadt zijn positie. Hij wordt besprongen door fans, maar Van Noortwijk houdt zijn rechterarm overeind, met aan het uiteinde een gebalde handschoen. Het wonder is geschied en Van Noortwijk is voor altijd een Sparta-held.