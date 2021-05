Reeks versoepelingen van kracht • Texas verbiedt mondkapjesplicht scholen

In Texas mogen scholen en overheidsinstellingen binnenkort het dragen van mondkapjes niet meer verplichten. De Republikeinse gouverneur Greg Abbott heeft daartoe een decreet uitgevaardigd. Abbott gaat daarmee lijnrecht in tegen de adviezen van het landelijke Center for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland.

Volgens Abbott is corona dusdanig teruggedrongen door vaccinaties en andere maatregelen, dat het dragen van mondkapjes niet langer nodig is. "We kunnen covid-19 verder bestrijden en Texas' vrijheid verdedigen om zelf te kiezen om wel of niet een mondkapje te dragen."

Vanaf vrijdag kunnen overheidsinstellingen een boete van 1000 dollar verwachten als ze het dragen van mondkapjes verplichten. Scholen krijgen wat langer de tijd om aan Abbotts decreet te voldoen; die moeten uiterlijk 4 juni stoppen met de verplichting tot het dragen van mondkapjes.