Reeks versoepelingen van kracht • Coronavoorlichting Rode Kruis in zes talen

Het Rode Kruis begint vandaag een campagne in zes talen om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter voor te lichten over corona. De informatie over testen, vaccins en preventie is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal zijn extra kwetsbaar tijdens deze pandemie, blijkt uit onderzoek van de hulporganisatie.

"Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin, maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. "Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen." Het Rode Kruis geeft niet alleen voorlichting, maar is ter ondersteuning ook aanwezig op veel vaccinatie- en testlocaties.