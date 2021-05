Grootste afname ziekenhuisopnames sinds 1 januari • Ministerie wil meer voorlichtingscampagnes

De Europese Unie versoepelt de reisbeperkingen voor reizigers van buiten Europa. Niet-Europese reizigers die volledig zijn gevaccineerd mogen de EU weer in en de criteria voor de zogenoemde veilige landen worden iets versoepeld. Het is nog niet duidelijk wanneer die versoepelingen in werking treden.

Hiermee kan het internationaal reizen geleidelijk worden hervat, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De EU-lidstaten zijn het daarover vandaag eens geworden.

De lijst van veilige landen, oftewel landen met een laag covid-19-risico, wordt binnenkort uitgebreid. Hiervoor geldt dat er over een periode van twee weken niet meer dan 75 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners mogen zijn. Op de lijst van veilige landen staan er nu slechts zeven. Welke landen erbij komen is nog niet duidelijk; dit wordt bepaald in samenspraak met het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Een nieuwe versie van de lijst wordt eind deze week of begin volgende week verwacht.

Inwoners van veilige landen mogen vrij naar de EU reizen, ook zonder vaccinatie. Wel mogen lidstaten zelf bepalen of ze een negatieve testuitslag of quarantaineperiode verplicht stellen.

De Europese Commissie had eerder deze maand al voorgesteld om de reisbeperkingen voor gevaccineerden van buiten Europa op te heffen. Zij moeten wel geprikt zijn met een vaccin dat in de EU is goedgekeurd, zo luidde het advies. Ook is de voorwaarde dat zij ten minste twee weken voor hun reis gevaccineerd zijn.