Grootste afname ziekenhuisopnames sinds 1 januari • IJslandse band treedt niet op bij Songfestival

Het kabinet heeft zaterdag een extra bijeenkomst gepland voor een corona-overleg. Op de agenda staan 'langetermijnonderwerpen' over corona in de volgende zogenoemde endemische fase. Het virus is dan nog wel aanwezig, maar zorgt voor minder ziektegevallen. Het kabinet wil bekijken of een vaccinatiebewijs in de toekomst ook geschikt is voor de toegang tot grote evenementen. Ook moet uiteindelijk duidelijk worden of gevaccineerde reizigers bij terugkomst in Nederland wel of niet in quarantaine moeten.

In dit Catshuisoverleg praten de betrokken ministers ook over de vraag of de middelbare scholen volledig open kunnen en of het verantwoord is om de anderhalvemeterregel los te laten. Het kabinet mikt op een volledige opening van de scholen eind mei, maar moet nog van deskundigen horen of dit verantwoord is.

Eigenlijk is het Catshuisoverleg altijd op zondag, maar dan is het Eerste Pinksterdag.