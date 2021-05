Daklozen in Amsterdam binnenkort gevaccineerd • Ook versoepelingen in Frankrijk

Zo'n 350 dak- en thuislozen die verblijven in een corona-noodopvang in Amsterdam worden vanaf eind mei gevaccineerd. Dat laat wethouder Simone Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad weten, meldt AT5.

Nu stap 2 van het openingsplan van het kabinet is ingegaan, wordt de extra opvang ook langzaam afgebouwd. Op 2 juni sluiten de deuren. In eerste instantie zou dat begin mei al zijn, maar dat werd uitgesteld nadat er in april tegen was geprotesteerd.

Het is de bedoeling dat de groep voor 2 juni is ingeënt. "Ik ben blij dat het de gemeente Amsterdam dankzij de enorme inzet van de GGD en de zorgaanbieders, gelukt is om tijdens deze coronacrisis extra noodopvang te bieden aan alle dak- en thuislozen in de stad", schrijft de wethouder.