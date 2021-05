'VS dringt bij Israël aan op afronden militaire operatie tegen Hamas'

De Amerikaanse president Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook af te ronden. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP op basis van een anonieme bron. Washington zou de boodschap hebben afgegeven dat er internationaal steeds grotere bezwaren leven en dat het in het belang van Israël is om de luchtaanvallen snel te stoppen.

Amerikaanse functionarissen zouden Israël erop hebben gewezen dat de sjiitische Hezbollah-beweging bijvoorbeeld profiteerde van de duur van de Israëlische-Libanese oorlog van 2006, die bij elkaar 34 dagen voortsleepte. Hezbollah, nauw gelieerd aan Israëls rivaal Iran, zou daarna zijn invloed alleen maar vergroot hebben zien worden.

Volgens AP hebben Israëlische functionarissen de Amerikanen geantwoord dat de operatie nog iets langer moet duren om de militaire slagkracht van Hamas verder te beteugelen.

Resolutie in Veiligheidsraad

Eerder deze week had het Witte Huis in een verklaring zich beperkt tot het statement dat het een staakt-het-vuren "steunt". Bij expliciete oproepen aan Israël om de aanvallen te staken, heeft de VS zich tot nu toe openlijk niet aangesloten, met het argument dat het de eigen bemiddelingspogingen niet in de wielen wil rijden.

Frankrijk bereidt intussen samen met Egypte en Jordanië een resolutie voor om in te dienen bij de VN-Veiligheidsraad. Daarin komt een oproep te staan voor een staakt-het-vuren. Tot nu toe lukte het de Veiligheidsraad niet om een gezamenlijke verklaring naar buiten te brengen, omdat de Verenigde Staten die steeds tegenhielden.

'Hamas jaren teruggeworpen'

De aanvallen over en weer hebben in de Gazastrook volgens Palestijnse bronnen meer dan 200 levens geëist. Israël meldt op zijn beurt 12 doden. Hamas heeft volgens Israël meer dan 3450 raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook. Volgens een Israëlische legerwoordvoerder betekent dat niet dat de voorraad van de terreurorganisatie op dreigt te raken. Hamas zou bij elkaar zo'n 12.000 raketten in het arsenaal hebben.

Bij de Israëlische aanvallen zijn volgens Israël zo'n 160 militanten gedood, onder wie een aantal belangrijke commandanten. De aanvallen hebben Hamas "jaren teruggeworpen" concludeerde premier Netanyahu in een verklaring die hij gaf op een luchtmachtbasis, staande voor een F-16-straaljager. Volgens hem heeft Israël aan zijn vijanden laten zien dat ze een hoge prijs betalen als ze Israël aanvallen. Tegelijkertijd benadrukte Netanyahu dat de operatie doorgaat zolang als nodig om de rust en veiligheid van Israëliërs terug te laten keren.

De strijd heeft ook geleid tot grote spanningen en confrontaties op de Westelijke Jordaanoever en in gemengde Israëlische steden, waar behalve Joodse Israëliërs ook veel Arabische Israëliërs wonen.