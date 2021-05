Twee vrouwen dood na beschieten 'partybus' bij San Francisco

In de buurt van San Francisco hebben schutters het vuur geopend op een bus met vrouwen die de 21ste verjaardag van een van hen vierden. Twee vrouwen kwamen om het leven, vijf anderen raakten gewond.

De vrouwen waren in de gehuurde bus onderweg van San Francisco naar Oakland. Kort na het middaguur werden ze op de snelweg beschoten door twee schutters. De buschauffeur nam een afslag waarna de schutters volgden en nog meer schoten losten op het voertuig. Uiteindelijk gingen ze ervandoor toen de bus bij een politiebureau stopte.

Een van de vrouwen overleed in de bus, de ander in het ziekenhuis. Een van de gewonden is in levensgevaar, meldt de East Bay Times. De vrouw die haar 21ste verjaardag vierde zou in haar been zijn geraakt, maar haar toestand is stabiel.

Volgens de politie zijn er zo'n 70 kogels afgevuurd op de bus. Over de daders is nog niets bekend, en ook over het voertuig dat de schutters gebruikten is nog niets gemeld. Over een motief tast de politie nog in het duister. De politie heeft 40.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders.