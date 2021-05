Chelsea dankzij kleine zege op Leicester dicht bij Champions League-ticket

Chelsea heeft in de Premier League goede zaken gedaan in de strijd om één van de twee resterende Champions League-tickets. Chelsea won dinsdagavond in eigen huis met 2-1 van concurrent Leicester City.

Manchester City en Manchester United zijn al zeker van deelname aan de Champions League. Chelsea staat nu derde, één punt meer dan Leicester. Liverpool is ook nog in de race en heeft drie punten minder dan Leicester, maar nog wel een wedstrijd minder. De ploeg van Jürgen Klopp speelt woensdagavond tegen het laaggeklasseerde Burnley.

Werner scoort, VAR grijpt in

Voor 8.000 fans op Stanford Bridge speelde Chelsea een puike eerste helft. Timo Werner scoorde twee keer, maar de VAR greep beide keren terecht in. De Duitse spits maakte hands bij zijn eerste treffer en stond later buitenspel.

Direct na rust scoorde Antonio Rüdiger met zijn bovenbeen uit een corner. Even later gaf de VAR een penalty, nadat Werner was gehaakt. Jorginho benutte die buitenkans.

Leicester, dat zaterdag ten koste van Chelsea nog de FA Cup won, kwam uit het niets op 2-1; Kelechi Iheanacho schoot raak na een fout van Wilfred Ndidi. In de slotfase, nog voordat de spelers verzeild raakten in een opstootje, miste Ayoze Pérez de kans op de 2-2.

De Franse international N'Golo Kanté van Chelsea verliet na ruim een halfuur het veld met vermoedelijk een spierblessure. Hij is op het Londense middenveld een belangrijke kracht. Over elf dagen speelt Chelsea in Porto tegen Manchester City in de finale van de Champions League.