Tien landen, waaronder België, door naar Eurovisie Songfestival-finale

Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival, die komende zaterdag plaatsvindt.

De halve finale van het Eurovisie Songfestival 2021 vond vanavond plaats in Ahoy Rotterdam. Zestien landen traden op, tien van deze landen zijn door naar de finale. In de finale zal ook de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy optreden.

Er werd hard gejuicht en geapplaudisseerd tijdens de bekendmaking van de finalisten, vertelt NOS-redacteur Jorn Kompeer, die in Ahoy aanwezig was. "Het hardst werd gejuicht voor België in de perszaal."

Bekijk hier de bekendmaking van de landen die naar de finale gaan: