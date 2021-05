Spanje: helft migranten Ceuta is teruggestuurd

Ooggetuigen melden aan persbureaus Reuters en AP dat de Spaanse militairen die in allerijl naar Ceuta zijn geroepen, werden overrompeld door de vluchtelingenstroom.

Spanje zegt de helft van de zeker 8000 migranten die gisteren en vandaag de stad Ceuta bereikten te hebben teruggestuurd. Het land zou dat hebben gedaan op basis van een tientallen jaren oud verdrag tussen Spanje en Marokko, waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens passeert.

Onder meer met rookbommen poogden de militairen nieuwe migranten af te schrikken. Mensen kwamen bibberend en uitgeput uit het water. Het Rode Kruis meldt dat tientallen mensen onderkoelingsverschijnselen vertoonden.

De Spaanse premier Sánchez beloofde de orde te herstellen in de Spaanse stad op de Noord-Afrikaanse kust, die wordt omgrensd door Marokko. Vanwege de situatie in Ceuta blies hij een trip naar een top in Parijs af en vloog hij met de helikopter naar Ceuta.

Migranten werden eenmaal op het strand in Ceuta opgewacht door militairen: