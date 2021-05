Marianne van Leeuwen enige overgebleven kandidaat directeur KNVB

Marianne van Leeuwen is de enige overgebleven kandidaat voor de opvolging van directeur betaald voetbal Eric Gudde bij de KNVB. De huidige voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia bevestigt berichtgeving van NRC dat een akkoord dichtbij is. "We kunnen er niets over zeggen, behalve dat we in overleg zijn", aldus de in 1961 geboren Van Leeuwen, die de eerste vrouw zou worden op die positie. "We hopen snel met een bevestigend bericht te komen, het is nog niet helemaal afgerond."

Ze is sinds 2014 voorzitter van Zeeburgia. Het voorzitterschap van de Amsterdamse amateurvoetbalclub is een nevenfunctie voor Van Leeuwen, die werkt als commissaris van de Sligro Food Group en Technische Unie en voorzitter is van de raad van commissarissen van Van Egmond Groep.

Ook is ze sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.