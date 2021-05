Kromowidjojo ligt met EK-goud op schema voor Spelen: 'Zo moet het in Tokio ook'

Kromowidjojo blij met nieuwe Europese titel: 'Hoppa, ben trots op mezelf' - NOS

Boedapest is voor Ranomi Kromowidjojo het bedevaartsoord van de zwemsport. Het is de plek waar ze in 2017, na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Rio de Janeiro, op de wereldkampioenschappen langebaan, het plezier in het zwemmen hervond. De stad ook waar ze destijds met WK-zilver op de 50 vrij en 50 vlinder besloot haar loopbaan te verlengen tot en met de Spelen van Tokio. Vier jaar later keerde ze terug naar de Hongaarse hoofdstad. Aan de boorden van de Donau concludeerde 'Kromo' dinsdagavond dat ze er destijds verstandig aan had gedaan te besluiten haar loopbaan een vervolg te geven. In Hongarije op 30-jarige leeftijd voor de tweede maal gekroond worden tot Europees kampioene op de 50 vrij was een welkome opsteker op de marsroute richting olympisch Tokio.

Kromowidjojo - AFP

Meer nog dan over de overwinning op Pernille Blume, de olympisch kampioene van Rio die het zilver moest delen met de Poolse Katarzyna Wasick, was Kromowidjojo te spreken over haar tijd. Met 23,97 dook ze voor de tweede maal in haar loopbaan onder de grens van 24 seconden en bleef ze slechts 0,12 verwijderd van haar persoonlijk record. Blume en Wasick bleven steken op 24,17, waar Femke Heemskerk genoegen moest nemen met de vijfde plaats (24,32). Kandidaat olympische medaille Kromowidjojo behoort daarmee nog altijd tot de kandidaten voor een olympische medaille op de 50 vrij, zoals ze in 2017 al vermoedde. De statistiek sterkte haar in die opvatting. Met haar tijd in de Duna Arena was ze in 2016 met vlag en wimpel olympisch kampioene geworden. Kromowidjojo was in Boedapest ook sneller dan haar eigen winnende 24,05 van de Olympische Spelen van Londen.

Tokio 2020 mag dan twaalf maanden zijn uitgesteld, het heilige vuur brandt van binnen nog altijd als een uitslaande brand, zo verzekerde ze in de Hongaarse hoofdstad. In de aanloop naar de vierde (en laatste) Olympische Spelen uit haar loopbaan wil ze nog éénmaal de race van haar leven zwemmen. Dat deed ze tijdens haar debuut, Peking 2008, als Golden Girl op de 4x100 vrij. Een huzarenstukje dat ze tijdens Londen 2012 in tweevoud herhaalde, op de 50 en 100 vrij. Iets dat ze vijf jaar geleden verzaakte in Rio de Janeiro, waar ze met lege handen huiswaarts keerde. In Brazilië, zo bleek pas later, kampte ze met de naweeën van een rugblessure, die ze in de aanloop naar het toernooi tijdens een krachttraining opliep. Carrière met hoofdletter C Een jaar later dan aanvankelijk gepland moet Tokio het slotstuk worden van een carrière met de hoofdletter C. Op de langebaan verzamelde ze in de vijftien jaar op internationale titeltoernooien tien gouden, dertien zilveren en zeven bronzen medailles. Afgaande op haar optreden in de Duna Arena is het niet ondenkbaar dat daar in het Land van de Rijzende een gouden slotstuk aan toevoegt. Op basis van haar start, die tot de beste ter wereld gerekend mag worden, is ze op de 50 vrij een klasse apart op de momenten dat het van haar gevraagd wordt. Met drie kruisjes achter haar naam is de 100 vrij geworden tot een nummer waarop ze tot de outsiders behoort.

