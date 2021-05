Martens nog steeds emotioneel: 'Krijg zelf bijna tranen in mijn ogen'

Martens: 'De beker kussen was zo puur, zo echt' - NOS

Het was een bijzonder beeld, zo vlak na de Champions League-finale tussen de voetbalsters van FC Barcelona en Chelsea. Lieke Martens, de absolute uitblinker van de avond, loopt vol bewondering naar de trofee die ze zojuist met Barça heeft gewonnen en geeft het zilverwerk een liefdevolle kus. "Alle credits voor de cameraman. Ik had echt niet het gevoel dat ik zo naar die beker aan het kijken was", zegt Martens. "Het is zo puur, het is zo echt. Een droom die is uitgekomen, hier heb ik zo hard voor gewerkt, hier heb ik alles voor gelaten de afgelopen jaren. Ik wilde dit zo graag bereiken. En dan zie ik dat filmpje en krijg zelf bijna tranen in mijn ogen omdat het zoiets moois en zoiets echt is."

Martens won met Barcelona met groot vertoon van macht de landstitel en ze is ook nog in de race om de Spaanse beker te winnen. Na een eventuele finale gaat ze richting Oranje om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Daar wil ze haar bijzondere jaar spetterend afsluiten. "Mijn focus is vooral geweest op de club en ik heb nog een prijs te gaan. Stiekem begin je toch wel een beetje te denken aan de Olympische Spelen wat ook een ontzettend mooie droom is, iets wat heel mooi kan worden", zegt ze daarover.

"Het liefste wil ik bij familie en vrienden zijn", aldus Martens, die voornamelijk alleen in Barcelona verblijft, zonder vriend en Sparta-keeper Benjamin van Leer en zonder familie. Ze kijkt er erg naar uit om weer bij haar ploeggenoten van Oranje te zijn. "Dat is altijd leuk, altijd fijn om samen te zijn. Je hebt een doel, je wil een mooie medaille binnenslepen op de Spelen. We willen ons laten zien deze zomer. Iedereen heeft er heel veel zin in en we kijken er heel erg naar uit. Ik hoop dat alles op z'n plek gaat vallen."

Terug naar de eredivisie Op dit moment in haar carrière heeft Martens bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Is dat, in combinatie met haar heimwee, niet een reden om het voorbeeld van veel van haar Oranje-collega's te volgen en terug te keren naar Nederland? "Dat speelt af en toe zeker door mijn hoofd, maar ik ben nog steeds ambitieus en ik wil er alles uit halen", zegt Martens daarover.