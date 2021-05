Radboudumc Nijmegen test nieuw vaccin tegen malaria

Het Radboudumc test een nieuw vaccin tegen malaria, dat grotendeels in Nijmegen is ontwikkeld. De eerste vrijwilligers zijn vandaag ingeënt.

Malariaparasieten worden van de ene mens op de andere overgedragen via de malariamug. Als de mug bloed opzuigt van iemand die malaria heeft en daarna naar iemand anders gaat, kan die ook malaria krijgen.

Het vaccin voorkomt niet dat iemand malaria krijgt, maar wel de verspreiding naar andere mensen, meldt Omroep Gelderland.

Het vaccin maakt antistoffen aan tegen een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de overdracht van de malariaparasiet naar de mug. Door dit eiwit uit te schakelen, wordt de vorming van nieuwe parasieten in de mug geblokkeerd. Zo wordt voorkomen dat andere mensen via een muggenbeet worden geïnfecteerd.

Het vaccin is samen met het Statens Serum Institut in Denemarken ontwikkeld. In de eerste fase van het onderzoek wordt de veiligheid van het vaccin onderzocht bij vrijwilligers. Daarbij wordt ook gekeken of in het bloed van de vrijwilligers inderdaad antistoffen ontstaan die de overdracht van malaria kunnen voorkomen.